Hastaneye kaldırılan Kral Selman ameliyat oldu!

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmıştı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA, 84 yaşındaki Kral Selman'ın safra kesesindeki rahatsız sebebiyle ameliyat olduğunu duyurdu. SPA, ameliyatın başarılı geçtiğini açıkladı.

Olayın ardından ortaya çıkan söylentilerde, Kral Selman'ın koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti.

20 Temmuz'da Kral Selman'ın safra kesesindeki bir rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve gerekli testlerin yapıldığı duyurulmuştu.

HASTANEDEN KABİNE TOPLANTISINA KATILMIŞTI

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud, dün bulunduğu hastaneden video konferans yoluyla katıldığı kabine toplantısına başkanlık etmişti.

84 yaşındaki Suudi Arabistan Kralı, 2015'te Kral Abdullah'ın ölümünden sonra tahta geçti.