Kahreden kaza! Annesini hastaneye götürüyordu
Bursa'da kalp krizi geçiren annesini hastaneye yetiştirmeye çalışan Mehmet Arslan'ın kullandığı hafif ticari araç beton aydınlatma direğine çarptı. Feci kazada araçta sıkışan sürücü olay yerinde can verirken, anne ise hastanede hayatını kaybetti
Bursa'nın Keles ilçesinde annesini hastaneye götürürken kaza yapan sürücü ile annesi hayatını kaybetti.
Mehmet Arslan idaresindeki 16 BC 296 plakalı hafif ticari araç, Küçükdeliler Mahallesi'nde beton aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü Arslan ile annesi Emine Arslan araçta sıkıştı.
SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE CAN VERDİ
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Mehmet Arslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
ANNE HASTANEDE KURTARILAMADI
Yaralı olarak Keles Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emine Arslan'ın ise kalp krizi nedeniyle hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.
Mehmet Arslan'ın kalp krizi geçiren annesini Kestel Devlet Hastanesi'ne götürmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.