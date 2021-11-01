Hastane müdürü koronavirüse yenik düştü

Köprübaşı Vali Recep Yazıcıoğlu İlçe Devlet Hastanesi Müdürü Mehmet Uzun, bir süre önce Kovid-19'a yakalandı.

AA'da yer alan habere göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören 60 yaşındaki Uzun yaşam mücadelesini kaybetti.

İl Sağlık Müdürlüğünce Uzun'un vefatı nedeniyle sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaşıldı.

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