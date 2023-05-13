Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Hasta ve yakınları, 'serum' nedeniyle 2 sağlık memurunu darbetti

Sağlıkçılara uygulanan şiddet bu kez Aksaray'da gerçekleşti. İddiaya göre serumu geç çıkarma gerekçesiyle tartıştıkları sağlık görevlilerini darbetti

Giriş: 13.05.2023 - 19:16 | Güncelleme: ABONE OL
Hasta ve yakınları, 'serum' nedeniyle 2 sağlık memurunu darbetti
Hasta yakınları sağlık memurlarını darpetti
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Aksaray'da, acil servise tedaviye gelen Musa D. (39) ve yakınları, serumu geç çıkarma gerekçesiyle tartıştıkları sağlık görevlisi Mahmut Okan Gün (28) ile Fatma Dönmez'i (26) darbetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre hastaneye tedaviye gelen Musa D., annesi Döne D., ve yakını Filiz K., sağlık memurları Mahmut Okan Gün ile Fatma Dönmez'e, Musa D.'nin kolundaki biten serumu çıkarmalarını söyledi. Sağlık memurları ise işleri bitince çıkaracaklarını söyledi.

Musa D. ve yakınları duruma tepki göstererek Mahmut Okan Gün ile Fatma Dönmez´i darbetti. 2 sağlık çalışanı vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayla ilgili polis ekipleri Musa D., annesi Döne D., ile Filiz K.'yı gözaltına aldı. Darp raporu alan sağlık memurları, şüphelilerden şikayetçi olmak için karakola gitti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
Otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
Aksaray Valisi gençleri yönetime dahil etti
Aksaray Valisi gençleri yönetime dahil etti
Polis aracı ile otomobil çarpıştı: 3'ü polis 6 yaralı
Polis aracı ile otomobil çarpıştı: 3'ü polis 6 yaralı
Motosiklet kamyonete çarptı: 1 ölü
Motosiklet kamyonete çarptı: 1 ölü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.