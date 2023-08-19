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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da şok eden olay: Hasta nakil aracının önünü kesti! - Günün Haberleri

        Hasta nakil aracının önünü kesti!

        İstanbul'da bir araç sürücüsü, hızlı gittiği iddiasıyla hasta nakil aracının önünü keserek, sağlık görevlilerinin işini yapmasına engel oldu. O anlar kameraya da yansıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 13:37
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        Hasta nakil aracının önünü kesti!
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        İstanbul'da alınan bilgiye göre, Sultangazi Belediyesi'nin hasta nakil aracı, Yenibosna Medipol Hastanesi'nden Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastası kadını alarak evine götürmek üzere yola çıktı.

        HASTA NAKİL ARACININ ÖNÜNÜ KESTİ

        AA'da yer alan habere göre Basın Ekspres Yolu Bağcılar mevkiinde bir otomobilin sürücüsü, hızlı gittiği iddiasıyla hasta nakil aracının önünü kesti.

        OLAY ANINI KAMERAYA KAYDETTİLER

        Kimliği henüz öğrenilemeyen sürücü, nakil aracındaki sağlık ekiplerinin yanına gitti. Sağlık görevlileri sürücüyle aralarında geçen diyaloğu cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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        "ÇAĞIR, KRALINI ÇAĞIR"

        Görevlilerin polisi aradıklarını söylemeleri üzerine araç sürücüsünün "Çağır, kralını çağır. Ben seni İl Sağlık Müdürü'ne söyleyeceğim" dediği görüntülerde yer aldı.

        HASTAYI DA GÖRMEK İSTEDİ

        Görüntülerde, sürücünün nakil aracının hızlı gittiğini iddia ederek hasta olup olmadığını görmek istediği, görevlilerin de hasta mahremiyeti nedeniyle buna izin veremeyeceklerini söyledikleri anlar da kayıt altına alındı.

        Nakil aracındaki hasta yakınlarının olaya ilişkin şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

        #istanbul
        #Son dakika haberler
        Haberi Hazırlayan: Alper Uruş
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