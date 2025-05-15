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        Haberler Yaşam Hasta halde bulduğu sincapla aralarında bağ oluştu

        Hasta halde bulduğu sincapla aralarında bağ oluştu

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde 23 yaşındaki iş makinesi operatörü Osman Mendi, piknikte bitkin halde bulduğu sincabı elleriyle besleyip hayata döndürdü. 'Kalender' adını verdiği sincabın tedavisinin ardından doğaya salınmasına rağmen kendisini bırakmadığını belirten Mendi, "Kalender'le aramızda özel bir bağ oluştu. Doğaya salmama rağmen hep geri döndü. Şimdi birlikte yaşıyoruz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 16:53 Güncelleme: 15.05.2025 - 16:53
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        Sincap Kalender dostu oldu
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        İnegöl ilçesinde inşaat firmasında çalışan iş makinesi operatörü Osman Mendi, 4 ay önce ailesiyle piknik yapmak için ormana gitti.

        Burada bitkin halde yanına gelen sincabı gören Mendi, hayvanın hasta olduğunu düşünüp hayvanı elleriyle beslemeye başladı.

        Bir süre ilgilendikten sonra hayvanı evine götüren Osman Mendi, özel olarak baktığı sincaba 'Kalender' adını verdi.

        Sincap Kalender ile aralarında özel bağ oluştuğunu belirten Mendi, "Kalender, hastaydı. Onu evime götürdüm. Burada yavaş yavaş yürümeye başladı. Sonra öğrendim ki, evde sincap beslemek yasakmış. Bırakmaya çalıştım. Bursa’da bir parka bıraktım.

        Ağaca çıktı, yaklaşık 1 saat boyunca orada kaldı ama sonra tekrar yanıma geldi. Belli ki bana alışmış, yine üstüme çıktı. Ben de tekrar eve getirdim. Evde sürekli benimle oynamaya başladı. Ona alıştım, artık bırakamıyorum, dışarıda benimle birlikte geziyor. Geldiğinde yaklaşık 2 haftalıktı, şimdi 4 aydır benimle birlikte.

        Hayvan sevgisi gerçekten bambaşka bir duygu. Daha önce böyle bir şey yaşamamıştım. Eskiden kediler falan vardı, hatta tiksinirdim onlardan ama bu hayvanda öyle bir his oluşmadı. Hatta bana para teklif edenler oldu, ciddi rakamlar söylediler ama vermedim. Onun yerini hiçbir şeyin doldurabileceğini sanmıyorum" diye konuştu.

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        #sincap
        #Kalender
        #haberler
        #Bursa
        #İnegöl
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