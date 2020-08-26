Hassas ciltler bakım yapılması ve dikkat edilmesi gereken ciltlerdendir. Bu ciltlerin sabunla yıkanmaması gerekir. Çünkü tahriş olması mümkündür. Doğal sabunlar olmadığı için içinde bulunan kimyasallar cildin tahriş olmasına ve kızarmasına neden olabilir. Bol su tüketerek cildinizin nemini kazanmasını sağlamalısınız. Bazı doğal maskeler yaparak cildin hassasiyetini gidermek ve beslemek iyi gelecektir.

Yumurta Akı Maskesi

Yumurta akını yulaf ezmesi ile karıştırarak cildinize uygulayın 15 dakika bekleterek yıkayın. Haftada bir kez yapmanız yeterlidir. Bu maske cildin yumuşamasını sağlayacak ve kızarıklıkların giderilmesinde faydalı olacaktır.

Muz Maskesi

Muzu ezin ve içerisine bir kaşık bal koyun karıştırın. Yüzünüze sürün ve 20 dakika sonra yıkayın. Yağlanma fazla ise, bir kaç damla limon suyu ekleyebilirsiniz. Bu maske ile cilt beslenir, yumuşar ve temizlenir.

Yoğurt Maskesi

Yoğurt, yulaf ezmesi, bal ve limonu koyarak karıştırın. Cilde uygulayın. 15 dakika bekletip yıkayın. Kuru ciltli iseniz; bal ekleyin, yağlı ciltte bal yerine sadece limon suyu kullanın.

Hassas Cilt Temizliği

Hassas ciltlerin ölü deriden temizlenmesi için; peeling uygulaması yapmalısınız. Bunun için bademi topak kalmayacak şekilde ezin bir kaşık zeytinyağı ekleyerek cildinize masaj yaparak yedirin. 20 dakika sonra ovarak temizleyip yıkayın.

Yeşil kil maskesiniz de uygulayabilirsiniz. Hem peeling yapmanızı hem de cildin beslenmesini sağlayacaktır.