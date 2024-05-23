Hasibe Eren: Teşekkür ederim 10 yıllık güzel yuvam
Ünlü oyuncu Hasibe Eren, 10 yıldır yaşadığı Kadıköy Moda'daki evinden taşındığını duyurdu
- 1
SHOW TV'nin fenomen komedi programı 'Güldür Güldür Show'un yıldızlarından Hasibe Eren, 10 yıldır yaşadığı Moda'daki evinden taşındı.
- 2
Hasibe Eren, sosyal medya hesabından duygusal bir veda mesajı paylaştı.
- 3
Ünlü oyuncu; "Sıdıka gibi cumbadan bakarken bir fotoğrafım olsun istemiştim evimde… Hep çekindim evimin yeri belli olur diye… Taşınınca bir engel görmedim artık. Ama tam yeni ev sahiplerine anahtar teslimi yaparken alelacele çekildi, pek istediğim verimi alamadım… Neyse ki 2019’dan kalma bir tane daha foto buldum… Teşekkür ederim 10 yıllık güzel yuvam… Güzel günlerimiz oldu, fotoğraf albümümde sana da güzel bi yer ayırmış oldum" dedi.
-
- 4
'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'da 'Gülçiçek Özden' karakterine hayat veren Füsun Demirel, Hasibe Eren'in fotoğraflarına; "Biz çok sevmiştik güzel evini. Yeni yuvanda da mutluluklar senin olsun" yorumunu yaptı.
İkili, 1997 yapımı 'Sıdıka' dizisinde anne-kızı oynamıştı.