Tatlının keki şerbet ile buluşuyor, tarifinde yer alan haşhaş tanecikleri ağızda çıtır çıtır dağılıyor bu da yetmezmiş gibi tatlıya pasta lezzeti kazandıran krem şanti geliyor. Adeta tam bir kalori patlaması, kışlık enerji kaynağıdır. Haşhaşlı tatlı konuklarınızın da çok hoşuna gidecek.

Haşhaşlı Tatlı Tarifi İçin Gereken Malzemeler:

4 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

3/4 su bardağı Ayçiçek yağı

1/2 su bardağı yoğurt

1/2 su bardağı irmik

3/4 su bardağı haşhaş tohumu

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1/2 tatlı kaşığı limon suyu

Şerbeti için:

2,5 su bardağı toz şeker

2,5 su bardağı su

1 tatlı kaşığı taze sıkılmış limon suyu

Üzeri için:

1 poşet krem şanti

3/4 su bardağı soğuk süt

Haşhaşlı Tatlı Tarifi Yapılışı:

Soğuması gerektiği için öncelikle tatlının şerbetini hazırlayın.

Toz şeker ve suyu derin bir tencereye alın.

Toz şeker eriyinceye kadar tahta bir kaşıkla karıştırdığınız şerbet karışımını, kısık ateşte şurup kıvamına gelinceye kadar kaynatın.

Kaynamakta olan şerbete limon suyunu ilave ettikten sonra ocaktan alın.

Soğuması için bir köşede bekletin.

Tatlıyı hazırlamak için, yumurtaları karıştırma kabına alın.

Toz şeker ilave ettiğiniz yumurtaları beyazımsı bir renk alana kadar mikser ile karıştırın.

Sırasıyla, ayçiçek yağı ve yoğurt ilave ettiğiniz tatlıyı karıştırma işlemini devam ettirin.

Tatlıya ismini veren haşhaş tohumunu, irmiği ve elenmiş unu katın.

Limon suyuyla köpürttüğünüz kabartma tozunu ekleyin.

Pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar karıştırma işlemini sürdürdüğünüz tatlı harcını yağlanmış ve ısıya dayanıklı bir fırın kabına aktarın.

Fırın tepsisinde aynı yükseklikte olduğuna dair emin olduğunuz haşhaşlı tatlıyı daha önceden ısıtılmış 180 derece fırında kabarıp, renk alıncaya kadar yaklaşık 40-50 dakika boyunca pişirin.

Fırından çıktıktan sonra, bir bıçak yardımıyla dilimlediğiniz tatlının üzerine, soğuyan şerbeti bir kepçe yardımıyla ilave edin.

Toz krem şantiyi, soğuk sütle çırpıp kıvam alması amacıyla tatlı soğurken, kısa bir süre buzdolabında bekletin.

Son olarak üzerini çırpılmış krem şantiyle kapladığınız tatlıyı, dilim olarak bir bardak çay eşliğinde sevdiklerinize servis edin.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Keki için kullandığınız malzemeler, oda sıcaklığında en az 30 dk önceden dolaptan çıkarılmış olmalıdır.

1 gece buzdolabında dinlendirilirse daha lezzetli olur.

Revani sıcak, şerbet soğuk olmalı.

Tatlınızın üzerine arzuya göre hindistan cevizi, antep fıstığı ya da kaymakla süsleyerek servis edebilirsiniz.