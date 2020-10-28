Tatlının keki şerbet ile buluşuyor, tarifinde yer alan haşhaş tanecikleri ağızda çıtır çıtır dağılıyor bu da yetmezmiş gibi tatlıya pasta lezzeti kazandıran krem şanti geliyor. Adeta tam bir kalori patlaması, kışlık enerji kaynağıdır. Haşhaşlı tatlı konuklarınızın da çok hoşuna gidecek.
Haşhaşlı Tatlı Tarifi İçin Gereken Malzemeler:
4 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
3/4 su bardağı Ayçiçek yağı
1/2 su bardağı yoğurt
1/2 su bardağı irmik
3/4 su bardağı haşhaş tohumu
2 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1/2 tatlı kaşığı limon suyu
Şerbeti için:
2,5 su bardağı toz şeker
2,5 su bardağı su
1 tatlı kaşığı taze sıkılmış limon suyu
Üzeri için:
1 poşet krem şanti
3/4 su bardağı soğuk süt
Haşhaşlı Tatlı Tarifi Yapılışı:
Soğuması gerektiği için öncelikle tatlının şerbetini hazırlayın.
Toz şeker ve suyu derin bir tencereye alın.
Toz şeker eriyinceye kadar tahta bir kaşıkla karıştırdığınız şerbet karışımını, kısık ateşte şurup kıvamına gelinceye kadar kaynatın.
Kaynamakta olan şerbete limon suyunu ilave ettikten sonra ocaktan alın.
Soğuması için bir köşede bekletin.
Tatlıyı hazırlamak için, yumurtaları karıştırma kabına alın.
Toz şeker ilave ettiğiniz yumurtaları beyazımsı bir renk alana kadar mikser ile karıştırın.
Sırasıyla, ayçiçek yağı ve yoğurt ilave ettiğiniz tatlıyı karıştırma işlemini devam ettirin.
Tatlıya ismini veren haşhaş tohumunu, irmiği ve elenmiş unu katın.
Limon suyuyla köpürttüğünüz kabartma tozunu ekleyin.
Pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar karıştırma işlemini sürdürdüğünüz tatlı harcını yağlanmış ve ısıya dayanıklı bir fırın kabına aktarın.
Fırın tepsisinde aynı yükseklikte olduğuna dair emin olduğunuz haşhaşlı tatlıyı daha önceden ısıtılmış 180 derece fırında kabarıp, renk alıncaya kadar yaklaşık 40-50 dakika boyunca pişirin.
Fırından çıktıktan sonra, bir bıçak yardımıyla dilimlediğiniz tatlının üzerine, soğuyan şerbeti bir kepçe yardımıyla ilave edin.
Toz krem şantiyi, soğuk sütle çırpıp kıvam alması amacıyla tatlı soğurken, kısa bir süre buzdolabında bekletin.
Son olarak üzerini çırpılmış krem şantiyle kapladığınız tatlıyı, dilim olarak bir bardak çay eşliğinde sevdiklerinize servis edin.
Afiyet olsun…
Püf Noktası:
Keki için kullandığınız malzemeler, oda sıcaklığında en az 30 dk önceden dolaptan çıkarılmış olmalıdır.
1 gece buzdolabında dinlendirilirse daha lezzetli olur.
Revani sıcak, şerbet soğuk olmalı.
Tatlınızın üzerine arzuya göre hindistan cevizi, antep fıstığı ya da kaymakla süsleyerek servis edebilirsiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!