20 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Batman'da Hasankeyf Turizm Master Planı çerçevesinde turizme kazandırılacak olan tarihi ilçede su altı dalışlarının yanı sıra, kanyonlarda trekking yapma, öte yandan gastronomi, fotofest gibi çalışmalar yürütülecek.
"HASANKEYF KÖPRÜSÜ'NDE DİCLE SULARI YÜKSELDİ"
Bulut Kutlu’nun haberine göre, Hasankeyf Kaymakamı Haluk Koç, “Mart ayı ortasında eski Hasankeyf’in yollarında suları görmeye başlayacağız. Şu anda daha önceden Hasankeyf’e geçişimizi sağlayan Hasankeyf Köprüsü'nde Dicle suları yükseldi. Bu yağışların yoğunluğuna ve diğer etkilere göre Garzan Çayı'nın, Botan Çayı'nın, Batman Çayı'nın yine ana nehir olması hasebiyle bu noktada Dicle Nehri'nin kendi kaynaklarından alacağı suyun yoğunluğuna ve hızına bağlı olarak bu noktada yükseklik öngörülenden önce ya da sonra olabilir. Bunu meteoroloji koşulları belirleyecektir. Dolayısıyla biz en kötüyü dikkate alarak bu noktada yakın zamanda Hasankeyf’in sular altında kalacağını değerlendiriyoruz” dedi.
"ROMA KÖPRÜSÜ SUYUN ALTINDA KALDI"
Ilısu Barajı'nın kapaklarının kapanmasıyla birlikte ciddi anlamda suyun yükseldiğini ve eski Hasankeyf’in üçte birinin su altında kaldığını belirten aktivist Emin Bulut da “Roma döneminden kalma bin 300 yıllık tarihi köprünün üçte ikisi su altında kaldı. Eski Hasankeyf’teki çarşı merkezi ve yerleşik alanın tümü boşaltıldı ve yeni Hasankeyf’e taşındı. 1960’lı yıllarda karayolu için yapılan köprünün birçok kısmı da suyun altında. Mart ayı itibariyle su seviyesi seyir terası dediğimiz yere kadar gelecek. Kesme Köprü-1 köyünün bir kısmı da suyun altında kaldı. Hasankeyf’in bir bölümü gitti, kalan kısmı, kale kısmı, Dicle Vadisi, arka vadiler olmak üzere su turizmi ile bütünleştirilerek, önemli bir turizm destinasyonu oluşturulması, Hasankeyf’in eski cazibe haline getirilmesi dileğimizdir" ifadelerini kullandı.
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