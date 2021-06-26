İnternette en çok araştırılan isimlerden biri de şarkıcı Hasan Yılmaz oldu. Özellikle İbo Show konuklarının açıklanmasının ardından Hasan Yılmaz ismi en çok araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, Hasan Yılmaz kimdir? Hasan Yılmaz kaç yaşında ve nereli? İşte Hasan Yılmaz'ın şarkıları
HASAN YILMAZ KİMDİR?
Hasan Yılmaz 1967 tarihinde Kastamonu'da doğdu. Aslen Kastamonulu olan Hasan Yılmaz 53 yaşındadır. Şarkıcı olmadan önce kamyon şoförlüğü yaptığı bilinen Hasan Yılmaz Ankara havaları şarkılarıyla tanınıyor. 1998 yılında çıkardığı Acımasız Dünya isimli albümüyle şarkıcılığa başlayan Hasan Yılmaz 2005 yılında Salla isimli şarkısıyla en çok satanlar listesine girip Altın Plak ödülünü kazandı.
Bir zamanların popüler dans yarışması Buzda Dans yarışmasında 4. oldu Hasan Yılmaz'ın 2 kız çocuğu var.
HASAN YILMAZ ŞARKILARI
Salla
Kim Kime Dum Duma
Cezayir
İstanbul Hovardası
İstanbul'un Babası
Ayancık Eğmeleri
Yoğurt Koydum Dolaba
Kaldır Kollarını
Tavuklarım Var
İstanbul Ağlıyor
Vur Zilleri Zillere
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