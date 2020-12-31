Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz'ün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Başkan vekilimiz Hasan Hilmi Öksüz'e uygulanan Kovid-19 testinde pozitif bulguya rastlanılmıştır. Bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ettiğimiz başkan vekilimiz Sayın Hasan Hilmi Öksüz'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." ifadelerine yer verildi.