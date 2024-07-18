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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Hasan Arat: Kim seçilirse seçilsin takipçisi olacağız - Beşiktaş Haberleri

        Hasan Arat: "Kimseye imza vermedik"

        Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, TFF Olağan ve Mali Seçimlik Genel Kurulu'nda Habertürk TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Arat, "Beşiktaş Kulübü'nün tavrını Beşiktaş taraftarı ve camiası bilir. Tavrımızda hiçbir değişiklik olmaz. Biz kimseye de imza vermedik. Kim seçilirse seçilsin takipçisi olacağız. Adaletli ve vicdanlı bir yönetim talebimiz var. Şeffaf olmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2024 - 14:29 Güncelleme: 18.07.2024 - 14:29
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        "Kimseye imza vermedik"
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        Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, TFF Olağan ve Mali Seçimlik Genel Kurulu'nda Habertürk TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı Ahmet Selim Kul'un sorularını yanıtlayan Arat, şunları söyledi:

        "SEÇİM KEŞKE 3 ADAYLI DEVAM ETSEYDİ"

        "Seçim keşke 3 adaylı olarak devam etseydi, Servet Yardımcı, UEFA İcra Kurulu Üyesi olarak çekilmeseydi... Çünkü bunun yurt dışındaki etkileri hiç iyi olmadı. Türkiye bir sandalye kaybetti UEFA'da. Bu seçimin 2 adaylı olması yine iyidir. Tek adaylı olmasından iyidir, bir heyecan yarattı, projelerin konuşulduğu bir ortam yarattı. Ama burada delege yapısı ne olursa olsun sporcu altyapısı olan insanları görmekte zorlanıyoruz. Spordan gelen insanların burada daha fazla katkısı, etkisi olması lazım.

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        "KİMSEYE İMZA VERMEDİK"

        Maalesef Türk futbolunu iş dünyası ve siyaset kıskacında bir yönetim anlayışı içerisinde görebiliyoruz burada. Dünyaya baktığımızda federasyonların bu kadar konuşulduğu, gündem olduğu bir ortam yoktur. Türkiye'de bu maalesef böyle. Beşiktaş Kulübü'nün tavrını Beşiktaş taraftarı ve camiası bilir. Tavrımızda hiçbir değişiklik olmaz. Biz kimseye de imza vermedik. Kim seçilirse seçilsin takipçisi olacağız. Adaletli ve vicdanlı bir yönetim talebimiz var. Şeffaf olmalarını istiyoruz. Biz de yeni bir yönetimiz. Artık bundan sonra sezon başladığında bizim de pozisyonumuz farklı olacak. Sıkıntıları herkes görüyor artık. Ben ileride belli bir yapısal değişiklik olacağı inancındayım. Olmadığı takdirde sıkıntılar devam eder. Böyle devam edemez.

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