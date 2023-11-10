Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        31
        Fenerbahçe
        FB
        30
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        21
        Trabzonspor
        TS
        19
        Beşiktaş
        BJK
        19
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        19
        Kasımpaşa
        KSM
        18
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        15
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        14
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        14
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        14
        MKE Ankaragücü
        MKE
        13
        Gaziantep FK
        GFK
        12
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        11
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        Tümosan Konyaspor
        KON
        10
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        10
        Rams Başakşehir
        İBFK
        9
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        8
        İstanbulspor
        İST
        5
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Hasan Arat: Beşiktaş yeni bir enerji ve değişim istiyor - Beşiktaş Haberleri

        Hasan Arat: Beşiktaş yeni bir enerji ve değişim istiyor

        Beşiktaş'ta başkanlığa adaylığını açıklayan iş insanı Hasan Arat, "Beşiktaş yeni bir enerji ve değişim istiyor. Yeni enerjiyi arkadaşlarımızla birlikte getireceğimize inanıyorum." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 12:36 Güncelleme: 10.11.2023 - 12:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Beşiktaş yeni bir enerji istiyor"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Arat, şehir ve dernek turları kapsamında Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda Beşiktaş Genel Kurul üyeleriyle bir araya geldi. Toplantı sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Arat, en geç 10 gün içerisinde tüm projelerini açıklayacaklarını, bunun resmi duyurusunu da bu hafta sonuna doğru yapacaklarını söyledi.

        Cumartesi günü Almanya'ya gideceğini aktaran Arat, Almanya, Belçika, Hollanda dernek üyeleriyle yapılacak toplantıya katılacağını belirterek, 3 Aralık'taki seçimin sadece Türkiye'de değil, yurt dışındaki Beşiktaşlıları da çok ilgilendirdiğini kaydetti.

        Beşiktaş'ın yeni bir enerji istediğini dile getiren Arat, şunları söyledi:

        REKLAM

        "Beşiktaş yeni bir enerji ve değişim istiyor. Yeni enerjiyi arkadaşlarımızla birlikte getireceğimize inanıyorum. Beşiktaş'a sevgiyi getireceğiz ve Beşiktaş büyük hedeflerine ulaşacak. Beşiktaş hemen kendisini toparlayacak hiç kimsenin endişesi olmasın. Bunun için her türlü hazırlıklarımız var. Acil eylem planlarımız var. Eğer seçilirsek hemen yola koyulacağız. İlk 100 günümüz çok önemli. Bu ilk 100 günde eylem planımız belli. Beşiktaşlıları düşünen, Beşiktaşlılarla birlik ve beraberlik içerisinde olacak bir yönetim oluşturacağız."

        Arat, yeni yönetimin sadece iş insanlarından oluşmayacağını, Türkiye'nin kendi alanlarında çok başarılı olan insanlarının da yönetimde yer alacağını kaydetti.

        Beşiktaş'ta çok kıymetli değerlerin olduğunu aktaran Arat, "Milyar dolarlık şirketleri yöneten insanlar var. Bunlardan da aramızda olacak olan var. Bu insanlar Türkiye'nin gururu. Bu insanları Beşiktaş'a tanıtma şansımız da olacak. Bu yolda devam edeceğiz. Şehir turlarımız devam edecek." diye konuştu.

        Toplantıya, Bodrum Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Uğur Özçayır'ın yanı sıra Aydın, Söke, Marmaris, Kuşadası ve Fethiye dernek başkanları da katıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beşiktaş'ta Burak Yılmaz dönemi sona erdi!
        Beşiktaş'ta Burak Yılmaz dönemi sona erdi!
        Dönüşüm bedelini ödeyemeyene 'oturum izni'
        Dönüşüm bedelini ödeyemeyene 'oturum izni'
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AYM, arka arkaya yanlış yapar hale geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AYM, arka arkaya yanlış yapar hale geldi
        Kadıköy'de 'Ata'ya Saygı Zinciri'
        Kadıköy'de 'Ata'ya Saygı Zinciri'
        Atatürk’ün kızkardeşi Makbule Hanım’ın gizli kalmış hatıralarından elem, hüzün ve ibret sahneleri!
        Atatürk’ün kızkardeşi Makbule Hanım’ın gizli kalmış hatıralarından elem, hüzün ve ibret sahneleri!
        Atatürk, "Beni hatırlayınız" sözünün üzerini neden çizdi?
        Atatürk, "Beni hatırlayınız" sözünün üzerini neden çizdi?
        'Ben hastayım çocuk'
        'Ben hastayım çocuk'
        Spor camiası Ata'yı andı
        Spor camiası Ata'yı andı
        Atatürk ile tanışmak için 3 ay yürüdü
        Atatürk ile tanışmak için 3 ay yürüdü
        10 Kasım'da dünya manşetlerinde Atatürk
        10 Kasım'da dünya manşetlerinde Atatürk
        Hepimizin Atatürk'ü
        Hepimizin Atatürk'ü
        Gazi Mustafa Kemal Atatürk
        Gazi Mustafa Kemal Atatürk
        Mustafa Kemal Atatürk'ün son zamanları
        Mustafa Kemal Atatürk'ün son zamanları
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağıtlar
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağıtlar
        Ünlülerden 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları
        Ünlülerden 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları
        Türkiye'nin kalbinin attığı yer: Anıtkabir
        Türkiye'nin kalbinin attığı yer: Anıtkabir
        Habertürk Anasayfa