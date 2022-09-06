"Tükürük" krizi!

"One Direction" adlı müzik grubuyla ünlenen şarkıcı ve oyuncu Harry Styles'ın, 79.'uncu Venedik Film Festivali'nde yanına oturacağı sırada aktör Chris Pine'a tükürdüğü ileri sürüldü.
"Don't Worry Darling" filminde rol alan 28 yaşındaki Styles, iddiaya göre sevgilisi ve filmin yönetmeni Olivia Wilde'ın önünde sandalyesine yaklaşırken, aynı filmde rol alan aktörün kucağına tükürdüğünü düşünen bazı sosyal medya kullanıcıları adeta çılgına döndü.
Tuhaf olay sırasında Styles'ı yanındaki koltuğa otururken alkışlayan Chris Pine, olduğu yerde duruyor, bacağına bakıyor ve gördüğü bir şeye inanamamış gibi görünüyor. 42 yaşındaki aktör, daha sonra ceketini düzeltmekle meşgul olan pop yıldızına bir bakış atıyor ancak Styles, Pine'ın tepkisini fark edemiyor.
GÖZLÜĞÜYLE Mİ OYNUYORDU?
Wilde'ın iki sıra yanında oturan Pine ve Styles arasında neler olduğu tam olarak belli olmasa da, o anların videosunu gören bazı sosyal medya kullanıcıları, şarkıcının özellikle aktörün kucağına tükürdüğünü düşünüyor. Ancak bazıları ise Pine'ın, sadece bacaklarının arasına duran güneş gözlüğüyle oynadığına inanıyor.
KANIT GÖSTERDİ
DailyMail'de yer alan habere göre; bu yaşanan, "Don't Worry Darling"de filmin galasından önce bir dedikodu yağmuruna neden olan aktörleri çevreleyen dramanın sadece son bölümü.
2021'de, oyuncu Shia LaBeouf'un sette Wilde ile tartıştığı bildirildikten sonra filmden kovulduğu, Wilde'ın bir röportajda onayladığı bir şeydi. Ancak Ağustos 2022'de LaBeouf; Variety'ye, Wilde'ın kendisini filmde tutmaya çalıştığına dair kanıt gösterdi. Bu kanıtın bir kısmı, Wilde'ın filmin başrolü Florence Pugh hakkında aşağılayıcı bir şekilde konuştuğunu da ortaya çıkardı.
"TARAF TUTMASINA TEPKİ VERDİ" İDDİASI
Pine ise iddia edilen tükürme olayından önce verdiği bir röportajında, Pugh ile çalıştığı zamandan sevgiyle bahsetti. Söylentiye göre; Wilde'ın erkek arkadaşı Styles, bunu Pine'ın tartışmada Pugh ve LaBeouf'un tarafını tuttuğunun bir işareti olarak gördü ve bu şekilde tepki verdi.
Yayınlanan bir başka video ise Pine ve Styles'ın kısa bir sohbetini gösteriyor gibi görünüyor, ancak etkileşimleri sırasında ne söylendiği belli olmasa da, kibar bir konuşma yapıyor gibi görünüyorlar.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Sosyal medyada büyük yankı uyandıran olayla ilgili yorum yapan bazı kullanıcılar, "Ben bir 'Direction'erım ama aman Tanrım! Harry kalabalığın önünde Chris'e mi tükürdü? Pandeminin ortasında?" ve "Harry Stylesi Chris Pine'a tükürmüş gibi görünüyor. Gerçeği öğrenene kadar uyumayacağım" gibi paylaşımlarda bulundu.
Ancak Chris Pine ve Harry Styles, konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.
Fotoğraflar: Splash News.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!