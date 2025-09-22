Harry Styles Berlin Maratonu'nda sahte isimle koştu

Ünlü İngiliz şarkıcı Harry Styles, dün Berlin Maratonu'nda ter döktü. 31 yaşındaki Styles, koşarken kimliğini gizlemek için Sted Sarandos adını kullandı.

Harry Styles, 42,2 km'lik yarışta 50 bin koşucuya katıldı. Ünlü şarkıcı, etkileyici mesafeyi üç saatin altında koşarak kişisel rekorunu kırdı. Styles, 2 saat 59 dakika 13 saniyelik sürenin ardından bitiş çizgisini geçti. Yarışın galibi Sabastian Sawe, 2 saat 2 dakika 16 saniye ile dünya lideri derecesiyle birinci oldu.

Harry Styles, mart ayında tamamladığı Tokyo Maratonu'nda, 3 saat 24 dakika 7 saniyede koşuyu tamamlamıştı.

Grammy ödüllü şarkıcı, Berlin'deki kalabalığın arasına güneş gözlüğüyle karıştı ve saçlarını bir taçla topladı. Harry Styles'ı tanıyanlar çıksa da onun ünlü şarkıcı olduğundan emin olamadılar. Ancak organizatörler, ünlü şarkıcının maratona katılımını doğruladı.

Hayranları, Harry Styles'ın maratonda koşmasına; "Seninle gurur duyuyorum" şeklinde övgüler yağdırdı.

Son dönemde adı, 36 yaşındaki oyuncu ve yönetmen Zoe Kravitz ile anılan Styles, geçen hafta Toskana tatilinde romantik bir yürüyüşte görülmüştü. Styles'ın ayrıca, Zoe Kravitz'in dünyaca ünlü şarkıcı olan babası Lenny Kravitz ile de tanıştığı öğrenilmişti.

