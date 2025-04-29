'Harry Potter' yıldızı Rupert Grint'in ikinci çocuğu oldu - magazin haberleri

'Harry Potter' yıldızı Rupert Grint'in ikinci çocuğu oldu - magazin haberleri

'Harry Potter' serisinde canlandırdığı 'Ron Weasley' karakteriyle tanınan filmin çocuk oyuncularından Rupert Grint, ikinci bebeğine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Meslektaşı Georgia Groome ile ilk çocukları Wednesday'i 2020'de kucağına alan Grint, bebeğinin ilk fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.

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"Gizli çocuk yavaş yavaş ortaya çıkıyor" diye yazan 36 yaşındaki Rupert Grint, kızının adını da 'Goldie G. Grint' olarak açıkladı.

2011'den beri birlikte olan Groome ve Grint çifti, ilişkilerini gözlerden uzak yaşıyor. Instagram'a 2020'de giren İngiliz oyuncu Rupert Grint'in ilk gönderisi, kızı Wednesday'in doğum haberi olmuştu.

Rupert Grint, 2001'de çocuk oyuncu olarak kadrosuna girdiği 'Harry Potter' serisinin 8 filminde rol aldı.