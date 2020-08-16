Harry Potter ve Azkaban Tutsağı Harry Potter serisinin üçüncü kitabından uyarlanan filmidir. Bu filmi ilk defa izleyecek olanlar Harry Potter ve Azkaban Tutsağı oyuncuları kimlerdir? Ve filmin konusunu merak ediyorlar. İşte yanıtı...
Harry Potter ve Azkaban Tutsağı konusu:
Harry Potter, akrabaları ile zor zamanlar geçirmektedir. Ailesine kötü davranan, Vernon Amca’nın kız kardeşi Marge’a büyü yapıp kaçar. Okul dışında büyü yaptığı için korksa da cezalandırılmadığını fark edince çok şaşırır. Ancak çok geçmeden, tehlikeli bir suçlu olan Lord Voldemort’un yardımcısı Sirius Black’in Azkaban hapishanesinden kaçtığını öğrenir. Dark Lord’un intikamını almak için Harry’i öldürmek istemektedir. Hapishanedeki büyük suçlulardan sorumlu, Ruh Emiciler etrafa huzursuzluk saçmaktadırlar. Öte yandan Lupin’in de sakladığı bir sır var gibi görünmektedir.
Harry Potter ve Azkaban Tutsağı oyuncuları:
|Roller
|Oyuncular
|Harry Potter
|Daniel Radcliffe
|Ron Weasley
|Rupert Grint
|Hermione Granger
|Emma Watson
|Argus Filch
|David Bradley
|Madam Rosmerta
|Julie Christie
|Rubeus Hagrid
|Robbie Coltrane
|Filius Flitwick
|Warwick Davis
|Dean Thomas
|Alfred Enoch
|Draco Malfoy
|Tom Felton
|Şişman Hanım
|Dawn French
|Albus Dumbledore
|Michael Gambon
|Ernie Prang
|Jimmy Gardner
|Pansy Parkinson
|Genevieve Gaunt
|Vernon Dursley
|Richard Griffiths
|Cornelius Fudge
|Robert Hardy
|Gregory Goyle
|Josh Herdman
|Stan Shunpike
|Lee Ingleby
|Neville Longbottom
|Matthew Lewis
|Dudley Dursley
|Harry Melling
|Seamus Finnigan
|Devon Murray
|Sirius Black
|Gary Oldman
|Fred Weasley
|James Phelps
|George Weasley
|Oliver Phelps
|Percy Weasley
|Chris Rankin
|James Potter
|Adrian Rawlins
|Severus Snape
|Alan Rickman
|Padma Patil
|Sharon Sandhu
|Parvati Patil
|Sitarah Shah
|Petunia Dursley
|Fiona Shaw
|Lavender Brown
|Jennifer Smith
|Minerva McGonagall
|Maggie Smith
|Lily Potter
|Geraldine Somerville
|Peter Pettigrew
|Timothy Spall
|Angelina Johnson
|Danielle Tabor
|Tom (han sahibi)
|Jim Tavare
|Remus Lupin
|David Thewlis
|Sybill Trelawney
|Emma Thompson
|Molly Weasley
|Julie Walters
|Vincent Crabbe
|Jamie Waylett
|Sir Cadogan
|Paul Whitehouse
|Arthur Weasley
|Mark Williams
|Ginny Weasley
|Bonnie Wright
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