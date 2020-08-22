Harry Potter ve Ateş Kadehi oyuncuları kimler? Harry Potter ve Ateş Kadehi filminin konusu ne? soruları izleyicilerin gündeminde. Harry Potter ve Ateş Kadehi ilk olarak 2005 yılında izleyici ile buluştu. Ve romandan uyarlanan Haryy Pottr film serisinin 4. filmidir. Harry Potter ve Ateş Kadehi filmine dair detaylar haberimizde.

HARRY POTTER VE ATEŞ KADEHİ OYUNCULARI KİMLER?

Rol Oyuncu Harry Potter Daniel Radcliffe Ron Weasley Rupert Grint Hermione Granger Emma Watson Rubeus Hagrid Robbie Coltrane Lord Voldemort Ralph Fiennes Albus Dumbledore Michael Gambon Alastor Moody Brendan Gleeson Rita Skeeter Miranda Richardson Severus Snape Alan Rickman Minerva McGonagall Maggie Smith Sirius Black Gary Oldman Cedric Diggory Robert Pattinson Viktor Krum Stanislav Ianevski Fleur Delacour Clémence Poésy Gregory Goyle Josh Herdman Vincent Crabbe Jamie Waylett Cho Chang Katie Leung Seamus Finnigan Devon Murray Cornelius Fudge Robert Hardy Parvati Patil Shefali Chowdhury Padma Patil Afshan Azad Ginny Weasley Bonnie Wright Angelina Johnson Tiana Benjamin Peter Pettigrew Timothy Spall Draco Malfoy Tom Felton Lucius Malfoy Jason Isaacs Neville Longbottom Matthew Lewis Olympe Maxime Frances de la Tour Igor Karkaroff Predrag Bjelac Filius Flitwick Warwick Davis Arthur Weasley Mark Williams Fred Weasley James Phelps George Weasley Oliver Phelps Barty Crouch Roger Lloyd-Pack Barty Crouch Jr. David Tennant Mızmız Myrtle Shirley Henderson Amos Diggory Jeff Rawle Argus Filch David Bradley James Potter Adrian Rawlins Lily Potter Geraldine Somerville Frank Bryce Eric Sykes



HARRY POTTER VE ATEŞ KADEHİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Harry’nin, Hogwart’daki dördüncü yılı başlamak üzeredir. Yaz tatilinde arkadaşları ile keyifli zamanlar geçirmiştir. Bu sezonda iddialı bir ürkütücü olaylar silsilesinden geçecek olduğundan henüz haberdar değildir. Lord Voldemort ile burun buruna gelecek olması, yeni okul yılının en çarpıcı hikayesini oluşturacaktır. Quidditch Dünya Kupası finalini izleyecek ve aynı zamanda da birbirine rakip olan iki büyücülük okulunun en gözdeleri ile beraber turnuvaya gireceklerdir. Önceki bölümlerde de olduğu üzere yine heyecan dolu maceralarla karşımızda.