Harry Maguire kimdir? sorusu gündeme bugün İngiliz basınında yer alan rekor bonservis bedeli ile Manchester United'a transfer olduğu haberiyle geldi. Manchester United'tan yapılan açıklamaya göre, Manchester United ile Leicester City, 26 yaşındaki stoperin transferi konusunda anlaştı. Maguire ile 6+1 yıllık sözleşme imzalandı. İngiliz basını bu transferin bedelini 80 milyon sterlin (87 milyon Euro) olarak haberleştirdi. Harry Maguire'nin futbol kariyerinden ayrıntılar haberimizde.

HARRY MAGUİRE KİMDİR?

Jacob Harry Maguire 5 Mart 1993'te Sheffield İngiltere'de doğdu. Profesyonel kariyerine 2011 yılında Sheffield United kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Hull City, Wigan Athletic ve Leicester City kulüplerinde oynadı. 2 Ağustos 2019 tarihinde Manchester United'a transfer oldu. Maguire, İngiltere Milli Takımı formasını ise 20 kez giydi.