Galatasaray transferi resmen duyurdu!

Galatasaray, İsviçreli futbolcu Haris Seferovic'in transferi için Portekiz ekibi Benfica ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Haris Seferovic'in 2022-2023 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Benfica ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

HARIS SEFEROVIC KİMDİR?

22 Şubat 1990'da İsviçre'nin Sursee şehrinde dünyaya gelen Haris Seferovic, futbola doğduğu yerde başladı. Sursee altyapısının ardından Luzern ve Zürich'te top koşturan Seferovic, Temmuz 2009'da Grasshoppers'a transfer oldu. Burada 1 yıl geçiren ve yeteneğiyle göz dolduran İsviçreli, Ocak 2010'da İtalya'nın köklü ekiplerinden Fiorentina'ya 1.3 milyon Euro bonservisle transfer oldu.

İtalya'da forma şansı bulmakta zorlanan İsviçreli golcü, Ağustos 2011'de kiralık olarak Neuchatel Xamax'a imza attı ve ülkesine döndü. 16 maçta 2 golle oynayan Seferovic, Fiorentina'ya döndü ancak Mor Menekşeler'de forma şansı bulamadı. Büyük umutlarla gittiği Fiorentina'da sadece 12 maça çıkabilen, Lecce (5 maç, gol ve 0 asist) ve Novara (18 maç, 10 gol ve 6 asist) dönemlerinin ardından rotayı İspanya'ya çeviren başarılı forvet, 3 milyon Euro bonservisle Temmuz 2013'te Real Sociedad'a katıldı.

İspanyol ekibinde 39 maçta süre alan ve 3 gol, 2 asistle skor katkısı veren İsviçreli, burada geçirdiği 1 sezonun ardından Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a transfer oldu. Frankfurt'un bu transfer için kasasından 3.2 milyon Euro çıktı. Etkili oyun oynasa da skorer kimliğinden uzak bir görüntü çizen solak golcü, Alman ekibinde 3 sezon geçirdi ve 96 maça çıktı. 19 gol, 13 asistle skor katkısı veren Seferovic'in bir sonraki durağı Portekiz oldu.

Sözleşmesinin bitmesinin ardından bedelsiz olarak Benfica'ya giden ve 5 sezondur Portekiz ekibinin formasını giyen 30 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeri 8 milyon Euro. Benfica'da 187 maça çıkıp 74 gol, 24 asistle oynayan 1.86'lık forvet, Kırmızı Beyazlı ekipte 1 Portekiz Primeira Liga, 2 Portekiz Süper Kupa kazandı. 2018/2019 sezonunda attığı 23 golle krallık yarışında ilk sıraya oturan Seferovic, aynı zamanda sezonun en iyi oyuncusu olmayı başardı.

Aynı zamanda İsviçre Milli Takımı'nda da oynayan Bosna Hersek kökenli Seferovic, 86 milli maçta 25 kez fileleri havalandırdı.