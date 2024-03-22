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        Haberler Gündem Güncel Hareket halindeki otomobilinin üzerine atladı

        Hareket halindeki otomobilinin üzerine atladı

        Nevşehir'de bir yaya "kaza süsü vermek amacıyla" otomobilin üzerine doğru atladı. Yayanın yara almadığı o anlar güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 12:36 Güncelleme: 22.03.2024 - 12:40
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        "Kaza süsü" atlayışı
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        Nevşehir'de polis ekipleri, bir otomobilin Atatürk Bulvarı'nda yayaya çarptığı ihbarı üzerine olay yerine gitti.

        B.Ş. idaresindeki otomobilin çarptığı öne sürülen ve yerde yatan V.S. (32), polisleri görünce ayağa kalkıp, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek uzaklaşmak istedi.

        V.S'den şüphelenen polis, çevredeki bir güvenlik kamerasının kaydığı incelediğinde, V.S'nin kaza süsü vermek amacıyla aracın üzerine atladığı kanaatine vararak, sürücü ve şüpheliyi emniyete götürdü.

        Şikayetçi olmayan taraflar, serbest bırakıldı.

        Görüntüde, V.S'nin yaya öncelikli geçitte beklediği, yaklaşan otomobilin üzerine atlayıp düştüğü görülüyor.

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        #Nevşehir
        #Kaza
        #güvenlik kamerası görüntüleri
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