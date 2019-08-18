Harbiye Korsanı: Ata Sparrow

Harbiye'de 'korsan' konser... Ata Demirer, bu akşam Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konserine Karayip Korsanları filminde Johnny Depp'in canlandırdığı Kaptan Jack Sparrow kılığında çıktı.



Demirer, seyircilerin şaşkın bakışları altında, Grup Gündoğarken'in sevilen şarkısı 'Ellerimde Çiçekler'i söyleyerek sahnenin ortasına geldi.

Şarkı bitiminde, "Hayaller Johnny Depp gerçekler Tarık Mengüç" esprisiyle seyircileri kahkahaya boğan ünlü sanatçı, sahneye bu kılıkta çıkmanın kendi fikri olduğun belirtip ekledi: "Instagram'da geziyordum. Hep aynı yorumlar, 'Abi hayat sana güzel, hep teknedesin' falan... E dedim bari kayıkla çıkayım. Atla çıkanı gördük ben de kayıkla çıktım n'olucak..."

Birazda Tarkan'ın sahneye çıkışlarını kıskandığını söyleyen Ata Demirer, Megastar'a takıldı: "Tarkan'ın sahneye çıkışları efsane. Sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın sahneye en iyi çıkan adamı diyebilirim. Başımızın tacı büyük üstat.. Yani adamın imkanları var. Fiziği güzel kilosu yok. Asansörü kuruyorlar dumanları ata ata çıkıyor... Ona yakışıyor ben yaptım mı kurbanlık dana. Kurbanlığı yırtmış E-5'te geziyor gibiyim..."