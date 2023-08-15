Harbiye Açık Hava'da 'klasikler' geçidi
İBB Şehir Tiyatroları'nın Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlediği Yaz Oyunları etkinliği tiyatroseverleri Shakespeare'in 12. Gece, Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikâyesi ve İki Efendinin Uşağı isimli oyunlarla buluşturacak.
İBB Şehir Tiyatroları’nın Harbiye Açık Hava Tiyatrosu’nda 76 yıldır sürdürdüğü Yaz Oyunları geleneği, tiyatro repertuvarının klasikleşen oyunlarıyla devam ediyor. Shakespeare’in 12. Gece oyunuyla başlayacak Yaz Oyunları, Rüstemoğlu Cemal’in Tuhaf Hikâyesi ve İki Efendinin Uşağı isimli oyunlaryla devam edecek.12. Gece
Serdar Biliş’in yönettiği 12. Gece, 24 Ağustos, 25 Ağustos'ta saat 21.00’de, Cengiz Toraman’ın yazıp yönettiği Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikâyesi; 26 Ağustos'ta saat 21.00’de, Carlo Goldoni’nin yazdığı Aslı Öngören’in yönettiği İki Efendinin Uşağı ise 27 Ağustos'ta saat 21.00’de sahnelenecek.Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikâyesi
Oyunların biletleri, gişelerden, https://sehirtiyatrolari.ibb.istanbul/ adresi ve İBB Şehir Tiyatroları mobil uygulamasından satışa çıktı.