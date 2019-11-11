Almanya tarihinde ilk kez Türk kökenli bir siyasetçi, 16 eyalet başkentinden birisinde büyükşehir belediye başkanlığı koltuğuna oturacak. Hannover Büyükşehir Belediye Başkanlığı için düzenlenen seçimlerinin ikinci turunda Yeşiller Partisi'nin Türk kökenli adayı Belit Onay, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi’nin (CDU) desteklediği bağımsız aday Eckhard Scholz'u geride bırakarak başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazandı.

Belediyenin internet sayfasında yer alan seçim sonuçlarına göre Onay geçerli oyların yüzde 52,9'unu aldı.

38 yaşındaki Türk kökenli siyasetçi, iki hafta önce gerçekleştirilen ilk tur seçimlerini de birinci sırada tamamlamıştı.

BELİT ONAY KİMDİR?

Hannover Büyükşehir Belediye Başkanı Belit Onay, 15 Ocak 1981'de Almanya'nın kuzeybatısında bulunan Goslar kentinde dünyaya geldi. Hukuk okumak için Hannover kentine gelen Belit Onay, hayatına burada devam etmeye karar verdi.

Siyasete girme kararını 1993 yılında Solingen'de gerçekleştirilen kundaklama suikastinin ardından hayatını kaybeden Öztürk ailesinden etkilenerek aldığını belirten Belit Onay, göçmen kökenli insanların günlük yaşamını şekillendirmelerine yardım etmek için Hannnover belediye meclisinde yer aldı.

Belit Onay, 2019 Kasım ayında gerçekleştirilen seçim ile Hannover Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

Seçim sonuçlarının ardından konuşma yapan Belit Onay eşine Türkçe seslenerek 'Derya, her şeyimsin seni çok seviyorum' dedi.