"Hanımağa" lakaplı eski polis Güniz Akkuş'a silahlı saldırı

REKLAM advertisement1

Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'nde bulunan bir otelin önünde eski polis memuru Güniz Akkuş, silahlı saldırıya uğradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Akkuş, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Akkuş, bir süre sonra hastaneden kendi isteğiyle ayrıldı.

Polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

GÜNİZ AKKUŞ KİMDİR?

Hanımağa lakabıyla bilinen Güniz Akkuş, suç örgütü kurduğu gerekçesiyle 2020 yılında polis memurluğundan ihraç edildi.

Akkuş, "kasten öldürme", "yaralama" ve "yağma" gibi olaylara karıştığı gerekçesiyle 2021 yılında bir suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında tutuklanıp, aynı yıl tahliye edildi.