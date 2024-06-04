Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel "Hanımağa" lakaplı eski polis Güniz Akkuş'a silahlı saldırı | Son dakika haberleri

        "Hanımağa" lakaplı eski polis Güniz Akkuş'a silahlı saldırı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde suç örgütü kurduğu gerekçesiyle 2020 yılında polis memurluğundan ihraç edilen ve bir suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanıp tutuklandıktan sonra tahliye edilen "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş' silahlı saldırı düzenlendi. Akkuş saldırıda yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 15:49 Güncelleme: 04.06.2024 - 15:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Hanımağa' lakaplı eski polise silahlı saldırı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'nde bulunan bir otelin önünde eski polis memuru Güniz Akkuş, silahlı saldırıya uğradı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Akkuş, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Akkuş, bir süre sonra hastaneden kendi isteğiyle ayrıldı.

        Polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        GÜNİZ AKKUŞ KİMDİR?

        Hanımağa lakabıyla bilinen Güniz Akkuş, suç örgütü kurduğu gerekçesiyle 2020 yılında polis memurluğundan ihraç edildi.

        Akkuş, "kasten öldürme", "yaralama" ve "yağma" gibi olaylara karıştığı gerekçesiyle 2021 yılında bir suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında tutuklanıp, aynı yıl tahliye edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #güniz akkuş
        #polis memuru
        #silahlı saldırı
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        21 yaşındaki Nazlı balayında can vermişti! Ön otopsi raporu çıktı!
        21 yaşındaki Nazlı balayında can vermişti! Ön otopsi raporu çıktı!
        Hamile eşini öldüren caniden duruşmada timsah gözyaşları!
        Hamile eşini öldüren caniden duruşmada timsah gözyaşları!
        Mourinho'nun dikkat çeken transferleri
        Mourinho'nun dikkat çeken transferleri
        Rusya'dan Türkiye ve BRICS açıklaması
        Rusya'dan Türkiye ve BRICS açıklaması
        İşte Montella'nın İtalya 11'i!
        İşte Montella'nın İtalya 11'i!
        Özel'den kayyum eleştirisi
        Özel'den kayyum eleştirisi
        Farklı kanserlerin vücuttaki 10 belirtisi!
        Farklı kanserlerin vücuttaki 10 belirtisi!
        Erden Timur görevi bıraktı!
        Erden Timur görevi bıraktı!
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit!
        Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit!
        Kötü gün dostu olduğunu gösterdi
        Kötü gün dostu olduğunu gösterdi
        İstanbul'da dehşet kamerada! Kız meselesi kanlı bitti!
        İstanbul'da dehşet kamerada! Kız meselesi kanlı bitti!
        En fazla Fenerbahçe kazandırdı
        En fazla Fenerbahçe kazandırdı
        Bu testle henüz tanı konmadan ve belirti görülmeden teşhis ve tedavinin yolu açılabilir
        Bu testle henüz tanı konmadan ve belirti görülmeden teşhis ve tedavinin yolu açılabilir
        En ucuz sigara 66 lira olacak
        En ucuz sigara 66 lira olacak
        "AI güvenlik sorunları çözüm bekliyor"
        "AI güvenlik sorunları çözüm bekliyor"
        Avustralya ordudaki açığı kapatmak için harekete geçti
        Avustralya ordudaki açığı kapatmak için harekete geçti
        Havayolları bir fincan kahve sınırını aşamıyor!
        Havayolları bir fincan kahve sınırını aşamıyor!
        ‘Kuru Terfiler’ bir yükseliş mi yoksa illüzyon mu?
        ‘Kuru Terfiler’ bir yükseliş mi yoksa illüzyon mu?
        Ülke tarihinde ilk kez kadın devlet başkanı seçildi
        Ülke tarihinde ilk kez kadın devlet başkanı seçildi
        Habertürk Anasayfa