Koronavirüs salgınında son dakika gelişmesi. Ajanslara son dakika olarak düşen habere göre koronavirüs mutasyon geçirdi. İngiltere'de gerçekleşen olay sonrası Türkiye, İngiltere dahil bazı ülkelerle uçuş yasağı getirdi!

HANGİ ÜLKELERLE UÇUŞLAR KAPATILDI?

Twitter'dan açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Koronavirüsün mutasyonuyla İngiltere'de bulaş hızının arttığı bildirilmiştir. Cumhurbaşkanımızın talimatı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın koordinasyonu ile tedbiren; İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır." dedi.

BORIS JOHNSON'DAN FLAŞ AÇIKLAMA

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni koronavirüs varyantının %70 daha bulaşıcı olduğunu söyleyerek, Londra & ülkenin güneydoğusundaki vaka artışını buna bağladı.