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Global Yatırım Holding ile Yatırımcı Rehberi’nin bu haftaki konuğu Yapı Kredi Yatırım Hisse Senedi Araştırma Bölüm Müdürü Görkem Göker oluyor. Programda 2021 değerlendirmesi ve 2022 beklentilerinin yanı sıra Yapı Kredi Yatırım'ın yayımladığı strateji raporu ele alınıyor.

Yapı Kredi Yatırım, “Günlük Dalgalanmaların Ötesine Bakmak” başlıklı kapsamlı hisse senedi strateji raporunda Borsa İstanbul’un 2022’de yeni zirveler görmesini beklerken, geniş çaplı bir yükselişin ise başta enflasyon olmak üzere makro değişkenlerde sürdürülebilir iyileşmeye bağlı olacağını belirtiyor.

GÖRÜNÜM OLUMLU

Yapı Kredi Yatırım, Türkiye ve dünya için daha düşük ama halen yüksek enflasyonla, daha yavaş bir büyümenin birlikte yaşandığı bir yıl olmasını bekliyor. Raporda, BIST'in 2022 görünümü olumlu olarak değerlendiriliyor. Devam eden makro belirsizliklerin ve piyasadaki dalgalı seyrin yatırımcılar açısından ihtiyatlı bir yaklaşımı gerektirdiğini düşünmekle birlikte, reel getiri arayışındaki yurt içi yatırımcı talebinin Borsa’yı yeni zirvelere taşıması bekleniyor.

Yapı Kredi Yatırım Model Portföy Önerisi

Koza Altın İşletmeleri

Coca Cola İçecek

Alarko Holding

Tüpraş

Ford Otosan

Aksa Enerji

Arçelik

Türk Hava Yolları

Garanti Bankası

Akbank