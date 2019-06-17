Fıstık ezmesi ve diğer kabuklu yemiş ezmeleri: Fıstık ezmesi tuzlu bir besin gibi görünebilir ama aslında çok tatlıdır. Pek çok fıstık ezmesi üreticisi şeker eklerken bazıları ise yüksek fruktozlu mısır şurubu ekler. Aynı şekilde bu durum, kaju fıstığı, badem, ceviz, fındık ezmesi gibi diğer besinler için de geçerlidir.