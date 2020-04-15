Hafıza güçlendiren besinler

15 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yaşlılık belirtisi olan hafızanın zayıflaması, yetersiz beslenme sonucunda da ortaya çıkabilmektedir. Flavonoid içeren meyveler, renk çeşitliliği olan sebzeler, esansiyel yağ asitleri olan balıklar hafızayı güçlendirici özelliklere sahiptirler.
Hafızanın güçlenmesi için yenmesi gerekenler:
Hafızaya etki edebilecek gıdaların bazıları listelenmiştir. Ancak bazıları sağlık sorunları olanlar ve ilaç kullananlar için dikkakli alınması ya da hekim tarafından önerilmeden alınmaması gereklidir.
Sebzeler; K vitamini açısından zengin, polifenol ve fisetin bileşenleri içermeleri nedeniyle hafızayı güçlendiği ve hatta Alzheimer hastalığında hatırlamayı sağlayan etkileri vardır.( kırmızılahana-polifenol; soğan-fisetin )
Meyveler; antioksidan içermesi ve bu sayede serbest radikallere karşı hücrewleri koruması açısından önemlidir. Ayrıca belleğin güçlenmesini sağlayanantosiyanin içermeleri ayrıca fark yaratır. Çilek, yaban mersini, böğürtlen, portakal, kivi, elma ve kırmızı üzüm örnekleridir.
Balıklar;omega 3 açısından hafızanın güçlenmesine fayda sağlarlar. Özellikle Alzheimer hastalığının ilerlemesinin önlenmesinde etkilidir. Ton, somon ve yağlı deniz balıkları tüketilmesi beynin ihtiyacı olan omega3 sağlanması için haftada 2 kere tüketilmelidir. Ancak aşırı tüketilmesinde nkaçınmak gereklidir.
Süt ve süt içeren gıdalar; yoğurt, süt ve peynir protein açısından destek olarak hafızanın gelişmesine ve odaklanmaya fayda sağlar.
Kuruyemişler; ay çekirdeği ve kabağın içerdiği mineraller uykusuzluğu düzenler ve kavrama olgunu artırır ve düşüncenin gelişmesini sağlar.
Kepek içeren tahıllar; B6 ve B12 açısından zengin olan kepek ekmeği, yulaf ve esmer pirinç gibi gıdalar beyni korur ve konsantrasyon gücünü artırır.
Yeşil çay;kolesterol ve homosisteini azaltarak beyin işvlerinin korunmasını sağlar.
Yumurta; A, B, B12 ve D vitamini açısından zengin olması, hafızanın güç kazanmasına etki eder.
Çikolata; bitter çikolata endorfin salgılamasını çoğaltarak ruh halinin düzelmesini ve konsantrasyonun artmasını sağlar.
Ispanak;folat ve B vitamini zengini olması homosisteininnoronlarının etkisini azaltarak beyne ve hücreler taşınan enerjinin artmasına yardımcı olur. Ve hafızayı güçlendirir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!