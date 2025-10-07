Hangi banka yüzde kaç mevduat faizi veriyor? 2025 Ekim bankaların güncel mevduat faiz oranları
Son dönemde ekonomik gelişmeler ve para politikalarındaki değişiklikler, yatırımcıların gözünü bankaların sunduğu mevduat faizlerine çevirdi. Artan faiz oranları, tasarruf sahiplerini mevduat araştırmasına yönlendirdi. Peki, hangi banka yüzde kaç mevduat oranı veriyor? İşte, 2025 yılında bankaların güncel mevduat faiz oranları..
Bankaların sunduğu mevduat faizleri, yatırımcıların gündeminde ilk sıralarda yer almayı sürdürüyor. Özellikle faiz oranlarındaki yükselişin hız kazanmasıyla birlikte tasarruf sahipleri, birikimlerini en iyi şekilde değerlendirebilmek için bankaların güncel tekliflerini incelemeye başladı. İşte 2025 yılına ait güncel mevduat faiz oranları...
AKBANK
Akbank 10 bin TL ile 10 milyon TL arasındaki tutara yüzde 44 faiz oranı veriyor.
ODEA
Odea, 7 bin 500 TL ile 7 milyon TL arasındaki tutara, 'Hoş geldin faizi' adı altında yüzde 45 faiz oranı sunuyor. Ancak kampanyanın geçerli olduğu 100 gün bittikten sonra devam faizine dönülüyor.
ALTERNATİF BANK
Alternatif Bank, vadesiz hesapta en az 20 bin TL bulundurmak koşulu ile yüzde 48 mevduat faiz oranı sağlıyor.
QNB
QNB, vadesiz hesapta en az 15 bin TL bulundurmak kaydıyla yüzde 45,25 oranında faiz oranı veriyor.
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Türkiye İş Bankası, yeni vadeli TL hesabı açacak müşterilere 32-35 günlük vade kapsamında yüzde 42,50 oranında mevduat faizi sunuyor.
TEB
TEB, ''Hoş geldin faizi" adı altında yüzde 47'lik bir faiz sunuyor. Faiz tutarı 90 gün boyunca geçerli ardından devam faizine dönüyor.
ING
ING, vadesiz hesapta en az 15 bin TL bulundurmak kaydıyla ayda yüzde 47 faiz oranı sunuyor.
ANADOLUBANK
Görüntülü görüşme ile ilk kez Anadolubank'lı olan müşterilere özel 1.000 - 4.999.999 TL arasındaki bakiyelerin 1-90 gün araya vadeye konması halinde banka yüzde 48 oranında faiz oranı veriyor.
YAPIKREDİ
Yapıkredi, faiz tutarı günlük olarak değişebilmekle beraber, vadesiz hesapta 15 bin TL bulunması şartıyla yüzde 45 faiz oranı veriyor.
FİBABANKA
Fibabanka, görüntülü bankacılıkla yeni müşteri olanlara özel yüzde 48'lik bir faiz oranı sunuyor.