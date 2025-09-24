Habertürk
        Bankaların mevduat faizleri yatırımcıların en çok takip ettiği konular arasında yer alıyor. Son dönemde artan faiz oranlarıyla birlikte tasarruf sahipleri, birikimlerini değerlendirmek için bankaların teklifini araştırıyor. İşte, 2025 bankaların güncel mevduat faiz oranları...

        Giriş: 24.09.2025 - 15:54 Güncelleme: 24.09.2025 - 15:55
          Bankaların mevduat faizleri, yatırımcıların en yakından takip ettiği başlıkların başında geliyor. Son dönemde faiz oranlarındaki artış, tasarruf sahiplerini birikimlerini değerlendirmek için bankaların sunduğu seçenekleri araştırmaya yöneltti. İşte 2025 yılında bankaların güncel mevduat faiz oranları...

          AKBANK

          Akbank 10 bin TL ile 10 milyon TL arasındaki tutara yüzde 44 faiz oranı veriyor.

          ODEA

          Odea, 7 bin 500 TL ile 7 milyon TL arasındaki tutara, 'Hoş geldin faizi' adı altında yüzde 45 faiz oranı sunuyor. Ancak kampanyanın geçerli olduğu 100 gün bittikten sonra devam faizine dönülüyor.

          TEB

          TEB, ''Hoş geldin faizi" adı altında yüzde 47'lik bir faiz sunuyor. Faiz tutarı 90 gün boyunca geçerli ardından devam faizine dönüyor.

          QNB

          QNB, vadesiz hesapta en az 15 bin TL bulundurmak kaydıyla yüzde 45,25 oranında faiz oranı veriyor.

          TÜRKİYE İŞ BANKASI

          Türkiye İş Bankası, yeni vadeli TL hesabı açacak müşterilere 32-35 günlük vade kapsamında yüzde 42,50 oranında mevduat faizi sunuyor.

          TÜRKİYE FİNANS

          Türkiye Finans, yeni dijital müşterilere özel 45 gün geçerli 'Hoş Geldin faizi' kapsamında yüzde 48 oranında faiz sunuyor.

          YAPIKREDİ

          Yapıkredi, faiz tutarı günlük olarak değişebilmekle beraber, vadesiz hesapta 15 bin TL bulunması şartıyla yüzde 45 faiz oranı veriyor.

          ANADOLUBANK

          Görüntülü görüşme ile ilk kez Anadolubank'lı olan müşterilere özel 1.000 - 4.999.999 TL arasındaki bakiyelerin 1-90 gün araya vadeye konması halinde banka yüzde 48 oranında faiz oranı veriyor.

          FİBABANKA

          Fibabanka, görüntülü bankacılıkla yeni müşteri olanlara özel yüzde 48'lik bir faiz oranı sunuyor.

          ALTERNATİF BANK

          Alternatif Bank, vadesiz hesapta en az 20 bin TL bulundurmak koşulu ile yüzde 48 mevduat faiz oranı sağlıyor.

          ING

          ING, vadesiz hesapta en az 15 bin TL bulundurmak kaydıyla ayda yüzde 47 faiz oranı sunuyor.

