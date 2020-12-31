Hande Yener kimdir, nereli ve kaç yaşında? Soruları merak konusu oldu. Türk pop müziğinin başarılı isimlerinden biri olan Hande Yener hakkında merak edilenler burada...

HANDE YENER KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Makbule Hande Özyener (d. 12 Ocak 1973),bilinen sahne adıyla Hande Yener, Türk şarkıcı. Çıkış yaptığı 2000'lerin başından itibaren pop listelerinde üst sıralara yükselen şarkılarıyla Türk pop müziğinde kendine yer edindi. Müziğinin yanı sıra kıyafetleri ve değişkenlik gösteren imajıyla da adından bahsettirdi. Zaman zaman müzikal tarzında da değişiklikler yaptı; bir dönem pop müzikten elektronik müziğe geçiş yapsa da bu dönem kısa sürdü ve tekrar pop müzik yapmaya başladı. Kariyerindeki değişken adımları köşe yazarları tarafından birçok kez incelenerek yorumlandı, meslektaşı Demet Akalın ile yaptığı atışmalar Türkiye'de magazin gündemini sık sık meşgul etti.

Kadıköy, İstanbul'da doğan Hande Yener, ortaokul eğitimi sonrasında ailesi konservatuvara gitmesine izin vermeyince Erenköy Kız Lisesi'ne başladı ancak bu okulu ikinci sınıfta terk ederek evlendi. Küçük yaşlarından beri hayalini kurduğu şarkıcılığı yapabilmek için yirmili yaşlarının başında Sezen Aksu'ya ulaşmaya çalıştı ve tezgâhtarlık yaptığı mağazaya gelen Hülya Avşar aracılığıyla Aksu'yla tanıştı. Aksu'nun yanında bir dönem geri vokallik yaptıktan sonra Altan Çetin ile çalışarak hazırladığı ilk stüdyo albümü Senden İbaret'i 2000 yılında yayımladı. Bu albümün ardından MÜ-YAP sertifikalı Sen Yoluna... Ben Yoluma... (2002),Aşk Kadın Ruhundan Anlamıyor (2004) ve Apayrı (2006) dahil olmak üzere çeşitli başarılar yakalayarak 2000'lerin en iyileri arasında gösterilen albümler hazırlayıp satışa sundu. Nasıl Delirdim? (2007) albümüyle tarzını elektronik müziğe kaydırarak birkaç albümünde pop müzikten uzaklaştı. Kariyerinin ilk on yılını oluşturan bu dönemde "Yalanın Batsın", "Sen Yoluna... Ben Yoluma...", "Acele Etme", "Kırmızı", "Kelepçe", "Aşkın Ateşi", "Kibir" ve "Romeo" gibi birçok şarkısı Türkiye'de listelerin üst sıralarına çıktı.

Şarkıcının elektronik müzik dönemindeki çalışmaları eleştirel övgü yakalasa da pop müziğe kıyasla ticari kayıp yaşamasının önüne geçemedi ve bu durum yapım şirketleriyle de çeşitli sorunlar yaşamasına yol açarak iki kez yapım şirketi değiştirmesiyle sonuçlandı. Böylece Yener, elektronik müzik dönemini birkaç yıl içinde noktalayarak Hande'ye Neler Oluyor? (2010) albümüyle hem pop müziğe hem de pop listelerine geri döndü. Kariyerinin ikinci pop dönemindeki albümleri sık sık ilk dönemindeki albümlerle kıyaslanarak karışık eleştiriler toplasa da özellikle Mükemmel (2014) ve Hepsi Hit (2016-17) albümlerinden çıkan birçok şarkısı ülkesinde yılın en çok dinlenen pop şarkıları arasına girdi. Bu yıllarda "Bodrum", "Ya Ya Ya Ya", "Naber", "Sebastian", "Mor", "Bakıcaz Artık" ve "Beni Sev" gibi birçok şarkısı Türkiye'de listelerin üst sıralarına çıktı.

Yener, hayranı olduğu Madonna başta olmak üzere birçok isimden etkilendi. İmajı, klipleri ve canlı performansları Madonna'nın da aralarında bulunduğu çeşitli şarkıcılarla benzer bulunarak sıkça karşılaştırıldı. Türkiye'de 2000'li yıllarda tek bir albümü bir milyondan fazla satan az sayıdaki şarkıcıdan biri olarak kayıtlara geçti. 2013'te YouTube'da en çok izlenen Türk şarkıcı oldu. 2000'lerin sonunda birkaç yıl ülkesinde gey ikonu olarak anılan Yener, bu süreçte Türkiye'de LGBT haklarının ilerlemesini talep eden bazı açıklamalar yaptı ancak sonraki yıllarda LGBT konularında sessiz kalması üzerine eleştirilerle karşılaştı. 2010'ların ikinci yarısında iş hayatına atıldı ve dönemsel olarak çeşitli gece kulübü ve plajların işletiminde görev aldı. Bugüne kadar beş Altın Kelebek Ödülü ve dört Kral Türkiye Müzik Ödülü dahil olmak üzere onlarca ödül kazandı.