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        Haberler Magazin Hande Yener'in annesi Yıldız Özyener hayata veda etti: Dünyamı kaybettim - Magazin haberleri

        Hande Yener'in acı günü: Dünyamı kaybettim

        Hande Yener'in annesi Yıldız Özyener, hayata veda etti. Ünlü şarkıcı, acı haberi, "Dünyamı kaybettim" sözleriyle duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2024 - 07:39 Güncelleme: 18.03.2024 - 08:15
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        "Dünyamı kaybettim"
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        Hande Yener, annesi Yıldız Özyener'in acısıyla sarsıldı. Özyener; dün sabah, 82 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından yayımladığı bir mesajla duyuran Hande Yener; "Dünyamı kaybettim. Anneciğimi toprağa verdim. Öyle çok çabaladık ki iyileşmesi için ama bu kez maalesef olmadı. Arayıp soran baş sağlığı dileyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

        Hande Yener (Sağda) ve annesi Yıldız Özyener (Solda)
        Hande Yener (Sağda) ve annesi Yıldız Özyener (Solda)

        Yıldız Özyener, 2015'te beyin kanaması geçirerek hastanede tedavi altına alınmıştı. Hande Yener, o dönem annesinin sağlık durumuyla ilgili olarak; "Annem kalp hastası. Bu nedenle bazı ilaçların içmiyor. Kanı sulandıran bir ilacı var, onu kullanmadığı zaman kanı iyi sulanmayınca bu sonuç çıkmış. Başka bir hastaneye nakli yapılacak. Tam olarak iyileşmiş değil, felç olma riski taşıyan bir hastalık o yüzden şimdiden bazı önlemlerin alınması lazım" demişti.

        Öte yandan Hande Yener, babası Erol Özyener'i de 2012'de kaybetmişti.

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        #HANDE YENER
        #Yıldız Özyener

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