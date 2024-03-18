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Hande Yener, annesi Yıldız Özyener'in acısıyla sarsıldı. Özyener; dün sabah, 82 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından yayımladığı bir mesajla duyuran Hande Yener; "Dünyamı kaybettim. Anneciğimi toprağa verdim. Öyle çok çabaladık ki iyileşmesi için ama bu kez maalesef olmadı. Arayıp soran baş sağlığı dileyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Hande Yener (Sağda) ve annesi Yıldız Özyener (Solda)

Yıldız Özyener, 2015'te beyin kanaması geçirerek hastanede tedavi altına alınmıştı. Hande Yener, o dönem annesinin sağlık durumuyla ilgili olarak; "Annem kalp hastası. Bu nedenle bazı ilaçların içmiyor. Kanı sulandıran bir ilacı var, onu kullanmadığı zaman kanı iyi sulanmayınca bu sonuç çıkmış. Başka bir hastaneye nakli yapılacak. Tam olarak iyileşmiş değil, felç olma riski taşıyan bir hastalık o yüzden şimdiden bazı önlemlerin alınması lazım" demişti.

Öte yandan Hande Yener, babası Erol Özyener'i de 2012'de kaybetmişti.