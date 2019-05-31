31 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türk Pop Müziğin kraliçesi Hande Yener, yeni teklisi ‘Kuş’ ve Afrika’da çektiği renkli klibiyle bayram öncesi sevenleriyle buluşuyor. Söz ve müziği Altan Çetin'e ait olan 'Kuş' şarkısının düzenlemesi Ümit Kuzer imzası taşıyor. Şarkı, Devrim Karaoğlu imzalı remix versiyonuyla birlikte müzikseverlerin beğenisine sunuluyor.
17 kişilik bir ekiple Zanzibar’ın Jambiani köyünde gerçekleşen klibin çekimleri üç gün sürdü. Hande Yener’e ve klibe yerel halkın ilgisi büyük oldu.Yener’e klipte Afrikalı çocuklar da eşlik etti. Çocukların şarkıyı ezbere söylemesi ve enerjisi ekibi neşelendirdi. Yönetmen koltuğunda oturan Gülşen Aybaba ise bu yüksek enerjiyle renkli bir klibe imza attı.
Yener’e klip için özel tasarım kafes ve kıyafet hazırlandı. İpek şifon ve tülden hazırlanan elbiseyle kamera karşısına geçen sanatçı, güzelliği ile adeta büyüledi. Afrika'da klip çekme fikrine öncülük eden ünlü fotoğrafçı Aytekin Yalçın, klibin sanat yönetmenliğini ve fotoğraf çekimlerini de üstlendi.
Afrika’nın etnik yapısı, şarkının ritmi ve Afrikalı çocukların enerjisiyle birlikte Hande Yener, yeni klibiyle yine tarzını konuşturdu. Yeni teklisi ‘Kuş’ ile tüm dijital platformlarda ve müzik marketlerde yerini almaya hazırlanan Yener, sevenlerine bayram hediyesiyle geliyor.
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