Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Hande Yener bekarlığa veda partisini bastı! - Magazin haberleri

Hande Yener bekarlığa veda partisini bastı!

Önceki gün katıldığı ödül töreninden erken ayrılan Hande Yener, yan teknedeki bekarlığa veda partisini görünce dayanamadı. Hayranlarının bağıra bağıra şarkılarını seslendirdiğini duyan Yener de soluğu kutlamada aldı. Sevenleriyle birlikte eğlenen ve gelin adayını tebrik eden Yener, daha sonra oradan ayrıldı

11.08.2021 - 09:32 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Altın Zirve ve Kariyer Ödülleri, Tuğçe Sarıkaya Dağıstan'ın organizasyonuyla yapıldı. Gece, Ece Gürsel ve Yavuz Seçkin’in sunumuyla gerçekleşti. Ödül törenine iddialı bir kıyafet ile katılan ve tüm dikkatleri üzerine çeken popçu Hande Yener, gazetecilerle sohbet etti.

  • "BÜTÜN KAZANÇ AHBAP'A GİDECEK"

    Basın mensuplarının, "Nasılsınız?" sorusuna yanıt veren Yener, "İyi olmaya çalışıyoruz tabii ki. Ben bugün yardım kampansına destek olmak adına buradayım. Bu ödül töreninde bütün kazanç AHBAP Derneği'ne gidecek. Yoksa asla gelmeyi düşünmüyordum. Çünkü moraller biliyorsunuz düşük ama yangınlar bitmek üzere. Onun için çok mutluyum." dedi.

  • "Geceye nasıl hazırladınız?" sorusunu yanıtlayan Hande Yener, "Geceye şöyle iki tane file çorapla hazırladım. Kadınlar adına özgürlük diliyorum." diyerek, salondaki yerini aldı.

  • BEKARLIĞA VEDA PARTİSİNİ BASTI!

    Ödül töreninden erken ayrılan popçu, yan teknedeki bekarlığa veda partisini görünce dayanamadı. Hayranlarının bağıra bağıra şarkılarını seslendirdiğini duyan Yener de soluğu kutlamada aldı. Sevenleriyle birlikte eğlenen ve gelin adayını tebrik eden Yener, daha sonra oradan ayrıldı.

  • "DAHA AÇIK VE CESURUNU GİYECEĞİM" DEMİŞTİ

    Öte yandan Hande Yener, geçtiğimiz haftalarda mayoyu andıran bir kıyafetle sahneye çıkmıştı. Yener, gelen tepkilerin ardından, "Daha açık ve cesurunu giyeceğim. O kadar spor yaptık, tabi ki böyle giyineceğiz. Sahnede kumaş kıyafet bizi boğuyor" şeklinde konuşmuştu.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.