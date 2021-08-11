GÜLŞEN'E DESTEK VERMİŞTİ

Konserinde transparan kıyafet giyen Gülşen'e yönelik eleştiriler hakkında ise ünlü şarkıcı, "Biz sanatçılar kıyafete önem gösteririz. 'O kadar spor yaptık tabii ki de böyle giyineceğiz değil mi Gülşen’cim?' dedim. Sahnede kumaş kıyafet bizi boğuyor. Bu yüzden böyle giyiniyoruz. Gülşen'in fiziğini beğeniyorum. Zaten 'Sarışınım' klibinde de öyle giyinmişti. Unutuldu galiba, hatırlattı o da. Tabii dünya starları bunu hep yapıyor ama Türkiye'de pek alışıldık bir durum değil..." açıklamasını yapmıştı.