Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

Oyuncu Hande Soral (34) ile İsmail Demirci (37), 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri süren ünlü çiftten müjdeli haber geldi. Geçen hafta ilk çocuklarını beklediklerini duyuran Soral ile Demirci'nin bebeklerinin cinsiyeti de belli oldu.
Dün akşam ailesi ve yakın arkadaşlarıyla bir araya gelen çift, cinsiyet öğrenme partisi düzenledi. Heyecan dolu anlar yaşayan Hande Soral ile İsmail Demirci'nin oğlu olacak. Soral ile Demirci, o esnada çekilen videoyu da Instagram'dan paylaştı.
Ünlü çifte, takipçilerinden çok sayıda tebrik mesajları yağdı.
"TEK ÇOCUKLU BİR ANNE OLMAK İSTEMEM"
Daha önce kalabalık aileye sahip olmanın çok güzel olduğunu söyleyen Hande Soral, "Tek çocuklu bir anne olmak istemem. Kardeşlik muhteşem bir şey." ifadelerini kullanmıştı.
"2 YILDIR BAŞKA ŞEHİRLERDE YAŞIYORUZ"
Evliliği hakkında konuşan Soral, eşi ile rol aldıkları diziler nedeniyle uzun süredir görüşemediklerini söylemişti.
Oyuncu, "2 yıldır başka şehirlerde yaşıyoruz. Çok zor. İlişkimize etkisi çok özlem ama bunun geçici bir süre olduğunu bildiğimiz için sabrediyoruz." demişti.
"HALA YENİ EVLİ SAYILIRIZ"
Hande Soral, "Sence evlilik zaman içinde nasıl bir değişim geçiriyor?" sorusuna da şu yanıtı vermişti:
Bizde durumlar farklı; 3 yıldır evli olup, 2 yıldır ayrı yaşıyor gibiyiz. Henüz değişmeye, evrilmeye vakit bulamadık. Hala yeni evli sayılırız.
"EN ÇOK SEYAHATE ÇIKMAYI SEVİYORUZ"
Soral, eşiyle bir arada olduklarında nasıl vakit geçirdiklerini, "O kadar uzun zamandır ayrıyız ki, bu aralar birlikte olduğumuz zaman uzun uzun sohbet ediyoruz. Birlikte seyretmek için beklediğimiz filmleri seyrediyoruz. Ama beraber en çok seyahate çıkmayı seviyoruz." sözleriyle anlatmıştı.
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