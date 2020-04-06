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Tüm dünyaya yayılmaya devam salgına karşı Hande Erçel, sevgilisi Murat Dalkılıç ile önlem almak için gerekli sosyal izolasyon kurallarına uyuyor.

Bu süreçte formunu korumak için evde spor yapmayı ihmal etmeyen Erçel, şpagat (bacak açma) hareketini yaparak günlük egzersizini "Yeteri kadar yenildiyse spora başlayabiliriz" ifadeleriyle takipçilerinin beğenisine sundu.