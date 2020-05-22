Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; oyuncu Hande Erçel, yeni sezonda ekranlara gelecek olan 'Sen Çal Kapımı' dizisinin provalarına giderken Bebek'te objektiflere takıldı. Kerem Bursin, Erçel ve Melisa Döngel erken saatlerce birlikte çalıştılar. Bürsin, erkenden ayrılırken Erçel, geç saatlere kadar okuma provası yaptı.