"KÜÇÜK BİR SÜRPRİZİMİZ VAR"

Mutluluğunu takipçileriyle paylaşan Erçel, "Küçük bir sürprizimiz var. Yani şimdilik çok küçük... Şu an inanılmaz heyecanlı ve sabırsızız. Biz anne ve baba oluyoruz!" ifadelerini kullanmıştı.