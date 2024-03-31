Hande Erçel'in binicilik keyfi
Hande Erçel; her fırsatta at sevgisini ve binicilik keyfini gözler önüne seriyor
Giriş: 31.03.2024 - 14:53 Güncelleme: 31.03.2024 - 14:53
Her fırsatta at sevgisini ve binicilik keyfini gözler önüne seren Hande Erçel, her fırsatta soluğu harada alıyor. Erçel, hafta sonunda, soluğu yine harada alarak binicilik keyfi yaşadı.
Hande Erçel, binicilik keyfini; "Oğlum. İki kardeş. Aliş hoca.bize yardım eden tatlı mız. Aslıkuş" sözleriyle paylaştı.
BURÇLAR
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ