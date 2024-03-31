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        Haberler Magazin Hande Erçel'in binicilik keyfi

        Hande Erçel'in binicilik keyfi

        Hande Erçel; her fırsatta at sevgisini ve binicilik keyfini gözler önüne seriyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 14:53 Güncelleme: 31.03.2024 - 14:53
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        Hande Erçel'in binicilik keyfi
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        Her fırsatta at sevgisini ve binicilik keyfini gözler önüne seren Hande Erçel, her fırsatta soluğu harada alıyor. Erçel, hafta sonunda, soluğu yine harada alarak binicilik keyfi yaşadı.

        Hande Erçel, binicilik keyfini; "Oğlum. İki kardeş. Aliş hoca.bize yardım eden tatlı mız. Aslıkuş" sözleriyle paylaştı.

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