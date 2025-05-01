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        Haberler Magazin Hande Erçel: İlişkimiz gayet yolunda - Magazin haberleri

        Hande Erçel: İlişkimiz gayet yolunda

        Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı ile Maldivler'den döndü. İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen çift, ayrılık iddialarıyla ilgili konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2025 - 09:43 Güncelleme: 01.05.2025 - 10:58
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        "İlişkimiz gayet yolunda"
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        Bir süredir ayrılık söylentileriyle gündeme gelen Hande Erçel ve Hakan Sabancı, geçtiğimiz günlerde Maldivler tatiline çıkmıştı.

        Ayrılık iddialarına fotoğraflı yanıt
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; tatillerini tamamlayıp İstanbul’a dönen çift, İstanbul Havalimanı’nda objektiflere yansıdı.

        Muhabirleri karşılarında gören çift, esprili bir şekilde; "Siz hani artık havalimanına gelmeyecektiniz?" dedi.

        Gazetecilerle kısa bir sohbet gerçekleştiren Hande Erçel ile Hakan Sabancı; "Tatilimiz çok güzel geçti, yurda döndük” açıklamasında bulundu. Hakan Sabancı; “Çok güzel giden bir beraberliğimiz var. İnsanlar, sürekli bizim ilişkimizi konuşuyorlar, neden konuşuyorlar anlamış değilim” ifadelerini kullandı. Hande Erçel ise "Gördüğünüz gibi ilişkimiz gayet yolunda" dedi. Erçel ve Sabancı, evlilik soruları karşısında ise gülümsemekle yetindi. Çift, düğün olursa gazetecileri de bizzat davet edeceklerini belirtti.

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        #Hande Erçel
        #Hakan Sabancı

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