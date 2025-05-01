Hande Erçel: İlişkimiz gayet yolunda

Bir süredir ayrılık söylentileriyle gündeme gelen Hande Erçel ve Hakan Sabancı, geçtiğimiz günlerde Maldivler tatiline çıkmıştı.

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; tatillerini tamamlayıp İstanbul’a dönen çift, İstanbul Havalimanı’nda objektiflere yansıdı.

Gazetecilerle kısa bir sohbet gerçekleştiren Hande Erçel ile Hakan Sabancı; "Tatilimiz çok güzel geçti, yurda döndük” açıklamasında bulundu. Hakan Sabancı; “Çok güzel giden bir beraberliğimiz var. İnsanlar, sürekli bizim ilişkimizi konuşuyorlar, neden konuşuyorlar anlamış değilim” ifadelerini kullandı. Hande Erçel ise "Gördüğünüz gibi ilişkimiz gayet yolunda" dedi. Erçel ve Sabancı, evlilik soruları karşısında ise gülümsemekle yetindi. Çift, düğün olursa gazetecileri de bizzat davet edeceklerini belirtti.