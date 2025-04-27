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        Haberler Magazin Hande Erçel'den Hakan Sabancı ile hakkında çıkan ayrılık iddialarına fotoğraflı yanıt - Magazin haberleri

        Hande Erçel'den ayrılık iddialarına fotoğraflı yanıt

        Maldivler'deki tatilinden tek başına fotoğraf yayımlayan Hande Erçel'in bir süredir aşk yaşadığı Hakan Sabancı ile ayrıldığı ileri sürülmüştü. Erçel, yayımladığı fotoğrafla söylentilere son noktayı koydu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.04.2025 - 13:06 Güncelleme: 27.04.2025 - 13:06
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        Ayrılık iddialarına fotoğraflı yanıt
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        Hande Erçel, tatil yapmak için bir süredir Maldivler'de bulunuyor.

        Tatiline ait fotoğrafları da sosyal medya hesabından yayımlayan Hande Erçel'in paylaşımlarında, sevgilisi Hakan Sabancı'nın yer almaması, ikilinin ayrıldığı iddialarını ortaya atılmasına neden oldu.

        Hande Erçel, daha sonra tatilinden yeni kesitleri takipçileriyle paylaşarak fotoğraflarında sevgilisi Hakan Sabancı'ya da yer verdi.

        Hande Erçel, böylelikle tatilde sevgilisiyle birlikte olduğunu gözler önüne sererek haklarındaki ayrılık iddialarına son noktayı koymuş oldu.

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        #Hande Erçel
        #Hakan Sabancı
        #Maldivler

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