Hande Erçel'den Hakan Sabancı ile hakkında çıkan ayrılık iddialarına fotoğraflı yanıt - Magazin haberleri

Hande Erçel'den Hakan Sabancı ile hakkında çıkan ayrılık iddialarına fotoğraflı yanıt - Magazin haberleri

Hande Erçel, tatil yapmak için bir süredir Maldivler'de bulunuyor.

REKLAM advertisement1

Tatiline ait fotoğrafları da sosyal medya hesabından yayımlayan Hande Erçel'in paylaşımlarında, sevgilisi Hakan Sabancı'nın yer almaması, ikilinin ayrıldığı iddialarını ortaya atılmasına neden oldu.

Hande Erçel, daha sonra tatilinden yeni kesitleri takipçileriyle paylaşarak fotoğraflarında sevgilisi Hakan Sabancı'ya da yer verdi.

Hande Erçel, böylelikle tatilde sevgilisiyle birlikte olduğunu gözler önüne sererek haklarındaki ayrılık iddialarına son noktayı koymuş oldu.