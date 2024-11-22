Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın Mısır tatili
Uzun süredir birlikte olan Hande Erçel ve Hakan Sabancı, aşklarına bir tatil daha ekleyerek soluğu Mısır'da aldı
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Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın aşkı hız kesmeden devam ediyor.
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Sık sık birlikte tatile çıkan ünlü çift, bu kez rotalarını Mısır'a çevirdi.
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Her tatilinde sosyal medyada aktif olan ünlü oyuncu, Mısır tatilinden de kareler paylaşmayı ihmal etmedi.
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Erçel, Mısır'ın başkenti Kahire’de bir müzeyi ziyaret ederek buradan çektiği fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.
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Paylaşımları arasında dikkat çeken bir detay da sevgilisi Hakan Sabancı’nın fotoğraflara dahil olmasıydı.
Fotoğraflar: Instagram