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        Haberler Magazin Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın Mısır tatili

        Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın Mısır tatili

        Uzun süredir birlikte olan Hande Erçel ve Hakan Sabancı, aşklarına bir tatil daha ekleyerek soluğu Mısır'da aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2024 - 20:04 Güncelleme: 22.11.2024 - 20:04
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          Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın aşkı hız kesmeden devam ediyor.

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          Sık sık birlikte tatile çıkan ünlü çift, bu kez rotalarını Mısır'a çevirdi.

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          Her tatilinde sosyal medyada aktif olan ünlü oyuncu, Mısır tatilinden de kareler paylaşmayı ihmal etmedi.

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          Erçel, Mısır'ın başkenti Kahire’de bir müzeyi ziyaret ederek buradan çektiği fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.

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          Paylaşımları arasında dikkat çeken bir detay da sevgilisi Hakan Sabancı’nın fotoğraflara dahil olmasıydı.

          Fotoğraflar: Instagram

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