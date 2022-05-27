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Hande Erçel'e '270 bin TL'lik Marmaris tatili' sorusu - Magazin

Hande Erçel'in 'Kaan Yıldırım' suskunluğu

Hande Erçel, önceki gün objektiflere yansıdı. Ünlü oyuncu, sevgilisi Kaan Yıldırım ile Marmaris'te geçirdikleri tatil için 270 bin TL harcadıkları yönündeki dedikoduları yanıtsız bıraktı

27.05.2022 - 07:43 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Hande Erçel, önceki akşam yüzü olduğu markanın 'Yaza merhaba' partisine katıldı. Gecede ünlü oyuncunun kardeşi Gamze Erçel, Pınar Altuğ, Hande Ünal, Esra Erol, Gizem Hatipoğlu gibi birçok isim yer aldı.

    Etkinlik çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtlayan Erçel, çok keyif aldığı bir gece yaşadığını ve dijital platformda yayınlanacak projesinin henüz kesinleşmediğini söyledi.

  • SUSKUN HANDE

    Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle Marmaris tatilinde görüntülenmiş, bu karelerden sonra Kaan Yıldırım'ın çok sinirlendiği ve konakladıkları oteldeki görevlilerle tartıştığı ileri sürülmüştü. Yıldırım'ın sevgilisi Hande Erçel ile geçirdikleri tatil için 270 bin TL harcadığı da iddialar arasındaydı...

    Oyuncu, muhabirlerin tatil masrafı ve Kaan Yıldırım'ın görüntülenmekten rahatsızlık duymasıyla ilgili gelen soruları yanıtsız bıraktı. Erçel, basın mensuplarına teşekkür etmekle yetindi.

  • KAAN DA KONUŞTU

    Hande Erçel, Kerem Bürsin'den ayrıldıktan sonra bir dönem rol arkadaşı olan Kaan Yıldırım ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

    Erçel, Kaan Yıldırım’la ilgili soruya "Her şey yolunda." yanıtını vermişti. Yıldırım’a da, “Güzel bir birlikteliğe başladınız. Hande Hanım ilişkinizi kabul etti, siz neler söyleyeceksiniz?” diye sorulmuştu.

    Ünlü oyuncu, "Her şey çok güzel, çok keyifli. Şükürler olsun, gayet güzel her şey." demişti.

  • BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ

    2019'da 'Halka' adlı dizide rol arkadaşı olan Kaan Yıldırım ve Hande Erçel, daha önce Emirgan'daki bir mekanda eğlenmişti. Gece boyu samimi oldukları görülen çift, çıkışta Yıldırım'ın otomobiline yönelmişti.

  • GAZETECİLERDEN KAÇAMADILAR

    Aynı otomobile binen ikili, basın mensuplarına görüntü vermemek için hızlıca Erçel'in Beykoz'daki evine doğru yol almıştı. Anadolu Yakası'na geçerken çevirmeye yakalanan çift, kameraları görünce şaşkınlıklarını gizleyememişti.

    Kendilerini görüntüleyen basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan ikili, daha sonra Hande Erçel'in evine gitmişti. Erçel, muhabirleri görünce yüzünü çevirmiş ve çift, soruları yanıtsız bırakmıştı.

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