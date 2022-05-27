KAAN DA KONUŞTU

Hande Erçel, Kerem Bürsin'den ayrıldıktan sonra bir dönem rol arkadaşı olan Kaan Yıldırım ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Erçel, Kaan Yıldırım’la ilgili soruya "Her şey yolunda." yanıtını vermişti. Yıldırım’a da, “Güzel bir birlikteliğe başladınız. Hande Hanım ilişkinizi kabul etti, siz neler söyleyeceksiniz?” diye sorulmuştu.

Ünlü oyuncu, "Her şey çok güzel, çok keyifli. Şükürler olsun, gayet güzel her şey." demişti.