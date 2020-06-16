26 yaşındaki Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, Caner Yıldırım ile geçen sene nikah masasına oturmuştu. Çiftin bebekleri Aylin Mavi, ocak ayında dünyaya geldi.

Çekimlerden arta kalan zamanlarında 5 aylık yeğenini görmeye giden oyuncu Erçel, ziyaretlerine bir yenisini daha ekledi.

Oyuncu, Mavi ile verdiği teyze-yeğen pozunu takipçileriyle paylaştı.

"ANLATACAK ÇOK ŞEYİM VAR"