Dünya değişiyor. Her değişim fedakarlıklar gerektirir. Yeniye alışmak, zorluklara kafa tutmayı öğrenmekten geçer. Hayat, bizim çağımıza yeni bir imtihan verdi.

Bilmeye aç olanlar, ayazı yüzüne ilk yiyecekler belki ama ardındaki umuda kavuşmanın hazzı yok mu? O sabaha dinç uyanmak istiyorum, yeni hayata anlatacak çok şeyim var. Ya senin?