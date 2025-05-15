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        Hande Erçel, Cannes Film Festivali'nde

        Ünlü oyuncu Hande Erçel, bu yıl 78'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali'ne katıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2025 - 09:32 Güncelleme: 15.05.2025 - 09:51
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        "Görevimiz Tom'un galası"
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        Fransa'nın Cannes kentinde düzenlenen, 78'inci Cannes Film Festivali'ne birbirinden ünlü Hollywood yıldızları katıldı. Oyuncu Hande Erçel de festivalde bir marka aracılığıyla boy gösterdi.

        Hande Erçel, Tom Cruise'un başrolünde yer aldığı, 'Görevimiz Tehlike - Son Hesaplaşma' filminin kırmızı halısında boy gösterdi.

        Tom Cruise, kırmızı halıda yine sempatik tavırlar sergiledi.

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        Festivale katılan Birce Akalay da önceki gün beyaz renkli derin sırt ve göğüs dekolteli uzun bir elbise giymeyi tercih etmişti.

        13 Mayıs'ta başlayan Cannes Film Festivali 24 Mayıs'ta sona erecek.

        Fotoğraf: Shutterstock

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