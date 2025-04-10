Hande Erçel: Hakan gerekli açıklamayı yapmış

İş insanı Hakan Sabancı, önceki akşam Etiler'de görüntülenmişti.

REKLAM advertisement1 Oyuncu Hande Erçel ile aşk yaşayan Sabancı, ayrılık iddialarıyla ilgili sorulara net bir yanıt vererek; "Yok öyle bir şey. Yanlış biliniyor, ilişkimiz devam ediyor" demişti.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Hande Erçel de bir gün sonra sevgilisi gibi Etiler'de objektiflere yansıdı.

Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı'nın, "Yanlış biliniyor, ilişkimiz devam ediyor" sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Hakan gerekli açıklamayı yapmış. Çok acelem var. Yarın da sete gideceğim başka zaman konuşuruz" diyerek, otomobiline bindi.