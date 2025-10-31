Hande Doğandemir sevgilisinin doğum gününü kutladı

Oyuncu Hande Doğandemir ile mimar Emre İzer, 2024'te kısa süreli bir birliktelik yaşamış, daha sonra ayrılmıştı. İkili, geçtiğimiz aylarda ilişkilerine bir kez daha şans vererek yeniden ilişki yaşamaya başlamıştı.

Hande Doğandemir, sosyal medya hesabından zaman zaman sevgilisiyle romantik anlardan fotoğraflar paylaşarak mutluluklarını gözler önüne seriyor.

Hande Doğandemir son olarak, Emre İzer'in doğum gününü birlikte çıktıkları akşam yemeğinden paylaştığı fotoğraflarla kutladı. Doğandemir, paylaşımına;"İyi ki doğdun sevgilim" notunu ekleyerek duygularını dile getirdi.